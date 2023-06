Comisia Europeana a anunțat ca a selectat 107 proiecte de infrastructura de transport pentru a primi 6 miliarde de euro subvenții de la UE. Toate proiectele aprobate ale Romaniei, din care doar doua fara conglomerate de țari, sunt cele dedicate Ucrainei și Moldovei, in timp ce restul statelor din UE au primit finanțare pentru modernizarea, […] The post Banii Romaniei pentru rețeaua de transport, direcționați catre Ucraina și Moldova first appeared on Ziarul National .