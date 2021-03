O ancheta șocanta dezvaluie cum Beijingul ofera favoruri unor reputați universitari din Occident in incercarea de a-i transforma in instrumente utile politicii Partidului Comunist Chinez. Un sistem difuz prin care China iși credibilizeaza imaginea in lume și in randul propriei populații. Un nume greu pe lista favorurilor chinezești este Christian Mestre (foto). Mestre, reputat deontolog, fost […] The post Banii n-au miros. Academicienii occidentali joaca dupa cum le canta China first appeared on Ziarul National .