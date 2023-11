Stiri pe aceeasi tema

- AFM: O noua sesiune de finantare prin Programul ''Prima conectare'' demareaza pe 4 decembrieCea de-a treia runda de atragere de fonduri in cadrul programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare", cu un buget de peste 653,6 milioane de lei, finantare din Planul National…

- Se vor moderniza cladirile din Romania. AFM va lansa inscrierea in programul pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in imobilele publice. S-a primit finanțare, cand incep inscrierile. Se modernizeaza cladirile publice din Romania. Cand incep inscrierile Administrația…

- Administrația Fondului pentru Mediu a transmis catre Primaria Municipiului Buzau lista cu solicitanții inscriși la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Persoanale fizice solicitante, pot depune documentele la Primaria Buzau, incepand de Luni, 9 octombrie 2023, conform procedurii…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a bucurat de un imens interes in randul populației, fondurile disponibile in toate zonele țarii fiind epuizate in doar cateva minute dupa ce era permisa inscrierea in aplicație. Cu toate acestea, cei care au reușit sa se inscrie in acest program se pare ca vor mai…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Ce pași au de urmat romanii care au solicitat finanțare? Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Ce pași au de urmat romanii care au solicitat finanțare? Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituției lista instalatorilor validați in cadrul…

- Termenul pentru inscrierea in Programul Rabla Local a fost prelungit cu o luna, conform unui anunț facut de Primaria Piatra Neamț, astfel ca cei care vor sa scape de un autoturism vechi pentru a incasa prima de casare de 3.000 de lei, pot face acest lucru pana cel mai tarziu la data de 29 septembrie.…

- Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este unul dintre cele mai solicitate programe de finanțare pe care primariile le acceseaza.

- Un numar de 15 statii de incarcare a vehiculelor electrice si plug-in hybrid vor fi construite in Bragadiru, Cornetu, Chiajna, Mogosoaia, Snagov, Gruiu, Cernica, Tunari, Buftea si Copaceni, printr-o finantare nerambursabila obtinuta de Consiliul Judetean Ilfov, suma eligibila aprobata pentru acest proiect…