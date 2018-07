Bani mai mulți pentru asistentul personal care are în îngrijire o persoană cu handicap Guvernul a decis marti, in sedinta, ca asistentul personal care ingrijeste un adult cu handicap accentuat sa primeasca, pe langa salariu, o alocatie lunara de 600 de lei pe luna, iar cel care ingrijeste un adult cu handicap grav sa primeasca 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele „mamut” pentru persoanele cu dizabilitati nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de beneficiari si vor fi transformate in noi tipuri de centre. Prin proiectul de OUG cresc si amenzile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de la 6.000 – 12.000 de lei la 10.000 – 20.000 de lei. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- De asemenea, centrele "mamut" pentru persoanele cu dizabilitati nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de beneficiari si vor fi transformate in noi tipuri de centre. Prin proiectul de OUG cresc si amenzile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de la 6.000 – 12.000 de lei la 10.000…

