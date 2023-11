Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat luni ca aloca peste 1,4 milioane de lei pentru proiecte de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar si a invitat scolile sa se inscrie pana pe 10 decembrie. Bugetul alocat fiecarei școli ajunge la 40 de mii de lei, transmite News.ro.

- Toate formele de violența, inclusiv bullyingul și cyberbullyingul, au efecte negative asupra fiecaruia dintre copiii implicați, fie ca sunt autori, victime sau martori. Elevii care sunt victime ale violenței in mediul școlar au nevoie de sprijin pentru a-și gestiona emoțiile. Este necesara intervenția…

- In urma apelului de proiecte Dotarea unitaților de invațamant și a unitaților conexe, deschis și derulat de Ministerul Educației in perioada 19 decembrie 2022 – 29 martie 2023, au solicitat și primit finanțare 5.846 de școli și unitați conexe (cuprinse in cadrul a 2.538 de proiecte). Cele 5.846 de unitați…

- Incidente in liceele și școlile din Alba: Tentative de suicid, furturi, violențe și șantaj. Statistica anului școlar 2022-2023 Aproape 50 de incidente s-au petrecut in fostul an școlar, (2022-2023) in județul Alba, in unitațile de invațamant. Este vorba despre cazuri de violența fizica, verbala, consum…