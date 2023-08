A fost semnat contractul de finanțare de catre Comuna Bistra și UnitateaExecutiva pentru Finanțarea Invațamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii in numele Ministerului Educației pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra. Finanțarea este asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) iar valoarea totala a contractului […] The post Bani europeni pentru dotarea cu mobilier și echipamente a Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .