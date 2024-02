Invațamantul din Grințieș, domeniu care de-a lungul timpului a avut rezultate notabile iar elevii au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, beneficiaza de investiții majore in ultima perioada. Pentru buna desfașurare a procesului educațional, administrația publica locala a accesat finanțari importante prin care se vor asigura, in general echipamente digitale, dar sunt avute in vedere și alte dotari. Unul din proiectele aflate in derulare este „Dotarea cu echipamente IT in domeniul educației in comuna Grințieș, județul Neamț”. Este vorba de o finanțare de 890.000 de…