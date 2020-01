Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul își întreaba nepotul ce-ar vrea sa primeasca de Craciun. – Vreau o bicicleta, un iPod, niște ghete de fotbal și Nintendo Wii, raspunse puștiul. – Când eram copil, spuse bunicul, primeam doar o portocala și un mar… – Woooww, se…

- O mama avea 5 copii!Luni la ora pranzului:Copii, haideti la masa!Copiii se aseaza la masa:-Mama, ce avem de mancare?-Sarmale!Copiii:urrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Marti la pranz.- Copii, haideti la masa!- Ce avem de mancare?- Sarmale!copiii:uurrrraaaaaaaaaaaaaa.Miercuri:-…

- O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama sa: - Mama, noi am putea trai într-o cireașa? – Da, fiule, am putea trai într-o cireașa. – Mama, noi am putea trai într-un mar? – Da, fiule, am putea trai intr-un mar. –…

- De 30 noiembrie 2019, cei care poarta numele de Andrei sau Andreea sau derivate ale acestora isi sarbatoresc onomastica. Iata cateva sugestii de mesaje de felicitare pe care le puteti folosi ca inspiratie: Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zapada, la fel de fericita…

- Un tânar se întâlnește cu badea Gheorghe care era cu oile la pascut. Flacaul se gândește sa intre în vorba și-l întreaba: - Bade, dau oile lapte? - Alea albe, da. - Și alea negre? - Și alea negre. - Dar lâna dau? -…

- La ora de dirigenție, profesoara îi intreaba pe copii ce meserii au parinții lor. La un moment dat îl intreaba pe Gigel: - Tatal tau ce este Gigele? - Parlamentar, doamna profesoara. - Bravo!- Dar tatal tau, Bula? - Aaaa, pai nici taica-meu nu lucreza.

- Sâmbata m-am trezit devreme, m-am îmbracat în liniște, am mers tiptil în garaj, am atașat barca la Jeep și am pornit la pescuit.Pe drum a început o vijelie de nedescris. Am pornit radioul: la știri se anunța ca vremea se va înrautați în continuare.M-am…

- Într-o zi, vine fata de la cinematograf plângând în hohote:– A fost îngrozitor mama, se plânge fata. A trebuit sa-mi schimb locul de patru ori la cinematograf.– De ce, draga? S-a legat vreun barbat de tine?– Pâna la urma……