Stiri pe aceeasi tema

- În Londra, în timpul unei ceti foarte dense, o turista straina, vazând o silueta neclara de om, întreaba disperata: - Mister, nu cunoastet încotro ma îndrept eu? - Spre Tamisa. - Sunteti sigur? - Da, eu tocmai am iesit din ea.

- Într-un sat din România se zvonea ca va fi o invazie a extraterestrilor. Vine Georgel cu vestea la toti cetatenii, spunându-le: - Vedeti ca ne-ar putea invada extraterestrii! Sunt oameni mici de statura, verzi si cu ochii mari. Dupa o zi Georgel se duce pe…

- Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei a participat la consultarile prim-ministrului Ludovic Orban cu reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) asupra mai multor teme privind activitatea administratiei publice locale.In contextul realizarii proiectului rectificarii…

- "In ceea ce ne priveste, onoram toate cheltuielile necesare ale bugetului. Sigur ca ceea ce vom considera cheltuieli necesare le vom face sa dispara din cheltuielile bugetului. Salariile si pensiile vor fi platite la termen. Dar nu vom plati in continuare salarii la cei care au intrat pe usa din…

- Dinamo și CFR s-au chinuit aseara sa presteze un fotbal decent, dar n-au reușit. Derby-ul din „Ștefan cel Mare” s-a incheiat la egalitate, 0-0, atmosfera fiind animata in mare parte de suporterii prezenți la stadion. Victorie sau adio EURO. Romania iși joaca soarta, vineri, impotriva Suediei, contracandidata…

- USR a cerut sa fie votate trei legi pentru a demonstra ca exista o majoritate parlamentara care sa sustina Guvernul, inainte de a vota sa sustina Guvernul. Carul a fost iar pus inaintea proverbialilor boi. Sunt doua mari fracturi de logica aici. Pe de o parte, majoritatea din jurul unui Guvern se testeaza…

- Aproape 3.000 de autovehicule inmatriculate in alte state, care circula in Romania, au fost verificate de polițiști, in ultimele 2 zile. Pentru neregulile constatate cu privire la aceste autoturisme, polițiștii au aplicat aproape 800 de sancțiuni contravenționale, au ridicat 41 de permise de conducere…

- Politistii si procurorii au facut, in primele 9 luni ale anului, 416 perchezitii domiciliare pentru destructurarea gruparilor de trafic de persoane, fiind cercetate 595 de persoane. datele au fost prezentate, vineri, de Politia Romana, cu ocazia Zilei europene impotriva traficului de persoane. In…