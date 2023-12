Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 decembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, au efectuat 4 percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- Un tanar de 19 ani din Bistrita-Nasaud, suspectat ca a cumparat un laptop cu bancnote false de euro, a fost arestat preventiv, potrivit news.ro”La data de 9 decembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- La data de 9 decembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj Napoca, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in judetul Bistrita Nasaud, intr un dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, au efectuat luni, 9 decembrie, patru percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu…

- Conform autoritaților, un clujean de 20 de ani a fost surprins cu substanțe interzise in timpul probei practice pentru obținerea permisului de conducere. „La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au constatat ca un candidat,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din judetul Cluj este cercetat penal, fiind suspectat ca era sub influenta substantelor psihoactive in momentul in care s-a prezentat la examenul pentru obtinerea permisului de sofer de camion.Testul rapid, care nu reprezinta insa proba in cadrul dosarului, a iesit pozitiv…

- In Romania se vand droguri, dar se și consuma multe droguri. Caz incredibil instrumentat de polițiști la Cluj, unde in seara zilei de 27 septembrie,a fost depistata o șoferița care avea ascunse droguri in mașina. La data de 28.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- O bistrițeanca a fost oprita in trafic de polițiștii clujeni. In una dintre roți avea ascunse droguri de mare risc. Mascații i-au puricat și locuința din Bistrița, iar femeia a fost trimisa dupa gratii de instanța clujeana. Polițiștii clujeni au oprit in trafic un autoturism condus de o bistrițeanca.…