- Controlul strict exercitat de autoritatile turce asupra pietelor financiare a pus Marele Bazar din Istanbul in centrul activitatii comerciale a tarii, in conditiile in care piata acoperita construita in secolul XV a devenit un refugiu pentru traderii de valuta care incearca sa scape de restrictiile…

- Incepand de astazi, cele patru autoritați de frontiera și vamale din Republica Moldova și Romania au demarat in comun controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, sensul de intrare in Romania.

- Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii sufera de o boala misterioasa, care se aseamana cu o otravire lenta, el pierzand opt kilograme in putin peste doua saptamani, a declarat joi purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis, potrivit Reuters. "Nu excludem chiar ca, in acest moment, Aleksei Navalnii sa fie…

- Se preconizeaza o criza mai mare decat cea din 2008. Și de aceasta data, startul crizei se da tot din SUA. Daca ne amintim cu atenție, in urma cu 15 ani, criza mondiala a pornit dupa ce banca americana de investitii Lehman Brothers a dat faliment. Acum, Silicon Valley Bank, una dintre cele mai mari…

- Acordul incheiat pe 9 februarie cu privire la controlul coordonat la Leușeni -Albița va fi analizat in regim de urgența de catre Guvernul și Parlamentul Romaniei, anunța ministra, Ana Revenco. „Astfel incat sa fie aplicabil cat mai repede, iar oamenii sa stea mai puțin la frontiera de stat pentru control”,…

- Politia turca a retinut cel putin 18 persoane si a arestat cinci pentru ceea ce a descris ca fiind "postari provocatoare" pe retelele sociale despre cutremurul din Turcia, relateaza The Guardian, care citeaza un tweet al fortelor de ordine. Anterior, serviciul de monitorizare a internetului NetBlocks…

- Delegatia echipei Poli Iasi a ajuns, marti, in Antalya, dupa ce a fost blocata mai multe ore la Istanbul, din cauza conditiilor metorologice, a anuntat clubul iesean pe Facebook, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia in contextul recentelor tensiuni, informeaza mai multe ziare scandinave.Tensiunile dintre Turcia si unele…