Băncile sub lupa ANPC: „Am descoperit anumite lucruri” Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond, iar rezultatele urmeaza sa fie anuntate dupa ce se vor finaliza procesele verbale de constatare a contraventiei, a declarat, vineri, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. „Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond….Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuala si am descoperit anumite lucruri. Dupa ce finalizam prin procesul verbal de constatare si contraventie si prin, bineinteles, ordinele semnate de presedintele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

