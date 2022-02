Băncile ruseşti au importat în decembrie cinci miliarde de dolari cash Agentia rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, transmite luni Reuters, informeaza AGERPRES . Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale, in contextul crizei ucrainene. Importurile de cash ale Rusiei sunt in general mai ales sub forma de dolari, pe care multi rusi ii prefera ca protectie fata de devalorizarea rublei sau fata de cresterea inflatiei – efecte probabile ale eventualelor sanctiuni.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

