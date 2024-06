Stiri pe aceeasi tema

- Foto – Profimedia Images Peste 550 de oameni si-au pierdut viata in timpul pelerinajului de la Mecca, noteaza antena3.ro. Peste 1,8 milioane de credincioși participa la el. Temperaturile au depașit 46 de grade Celsius in Arabia Sudita. Este vara caniculara pe trei continente. Valul de aer fierbinte…

- Cu toate acestea, specialiștii spun ca in unele zone de munte vor fi averse, insoțite de descarcari electrice și grindina. "Vremea se incalzește zilele urmatoare. Astazi, temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius in depresiuni și pana la 34-35 in sud. Vorbim de canicula pe alocuri. In zilele urmatoare,…

- Pelerinajul anual musulman Hajj in Arabia Saudita a fost marcat de o tragedie pentru pelerinii iordanieni, dupa ce 14 persoane din Iordania au pierit in cursul acestui eveniment religios. Potrivit Ministerului iordanian de Externe, cel puțin șase dintre aceștia au decedat din cauza caldurii extreme…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca, in contextul avertizarilor facute de oficiali sauditi conform carora temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius (118 grade Fahrenheit), scrie CNN, citata de News.ro. Toti cei sase care…

- Sase oameni au murit din cauza caldurii in timpul pelerinajului Hajj spre Mecca. Oficialii saudiți au avertizat ca temperaturile ar putea ajunge, in timpul adunarii anuale, la 48 de grade Celsius, scrie CNN, preluata de News.ro.

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anuntat autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…