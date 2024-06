La 87 de ani, Marina Voica devine protagonista documentarului "Fluturi de noapte", regizat de Andrei Rauțu și produs de Blitz Film in colaborare cu Asociația "Conceptual Lab by Theo Nissim". Acesta este primul lungmetraj dedicat vieții și carierei artistei, iar premiera va avea loc in prezența sa. Marina Voica, una dintre cele mai importante și indragite soliste de muzica ușoara din Romania, are o cariera impresionanta de peste cinci decenii, in care a lansat peste 850 de melodii și a avut nenumarate apariții la radio și TV, atat in țara cat și in strainatate.