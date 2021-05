Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia va acorda garantii de stat pentru acele imprumuturi pe care bancile vor trebui sa le restructureze in sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19, precum turismul si comertul cu amanuntul, in cazul in care companiile nu vor putea incepe sa le ramburseze dupa luna septembrie, transmite…

- Un studiu recent arata ca intenția de vaccinare a romanilor este sub așteptarile inițiale, dar și ca educația este unul dintre principalii factori in luarea deciziei – cu cat nivelul este mai ridicat, cu atat rata de vaccinare este mai mare.

- Bancile din zona euro ar urma sa inaspreasca suplimentar accesul la creditare in trimestrul doi din 2021, dupa ce recesiunea provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) ameninta sa afecteze viitorul sezon estival, arata rezultatele unui studiu publicat marti de Banca Centrala Europeana, transmite…

- Creditele Noua Casa sunt disponibile în cele peste 1 000 de unitați CEC Bank și în acest an. CEC Bank este partener al programului de 12 ani și se afla pe locul 4 în topul finanțarilor acordate, susțin reprezentanții bancii într-un comunicat transmis marți. În acest an,…

- Bancile vor mentine constante standardele de creditare in primul trimestru din acest an atat in cazul creditelor de consum acordate populatiei, cat si in cel al imprumuturilor destinate achizitiei de locuinte si terenuri, se arata in sondajul din februarie privind creditarea companiilor nefinanciare…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Unitațile de schimb valutar ale celor mai importante banci din Chișinau cumpara dolarul in medie cu 17,38 – 17,39 lei și il vand cu 17,57 - 17,59 lei. © Sputnik / Mihai CarausPrețul valutelor ba urca, ba coboara: Ce face BNM și cum comenteaza experții Bancile cumpara…

- Incepand de astazi, 16 februarie 2021, Serviciul Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a demarat activitatea de distribuire pachete de igiena acordate categoriilor defavorizate ale populației, prin intermediul POAD 2014-2020 tranșa III-a. Acțiunea a avut la baza listele suplimentare propuse de…

- Capitalul de lucru al companiilor românești s-a înrautațit în trimestrul IV, fața de trimestrul III al anului anterior, a declarat Andrei Cionca, CEO Impetum Group, într-o conferința online cu ocazia unui studiu care arata ca managerii sunt din ce în ce mai optimiști cu…