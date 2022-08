Stiri pe aceeasi tema

- Banchiza din Antarctica a atins luna trecuta cea mai mica suprafata inregistrata vreodata in iulie in cei 44 de ani de date satelitare, a avertizat serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, confirmand un an alarmant, informeaza marti AFP.

- Banchiza din Antarctica a atins luna trecuta cea mai mica suprafata inregistrata vreodata in iulie in cei 44 de ani de date satelitare, a avertizat serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, confirmand un an alarmant, informeaza marti AFP.

- Banchiza din Antarctica a atins luna trecuta cea mai mica suprafata inregistrata vreodata in iulie in cei 44 de ani de date satelitare, a avertizat serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, confirmand un an alarmant, informeaza marti AFP.

- Banchiza Antarcticii a atins luna trecuta cea mai mica suprafața inregistrata vreodata pentru luna iulie in cei 44 de ani de inregistrari prin satelit, a avertizat serviciul european de schimbari climatice Copernicus, confirmand un an alarmant, potrivit Le Figaro . Incepand cu 1979, oamenii de știința…

- Luna iulie 2022 a fost una dintre cele mai calduroase luni iulie din istoria monitorizarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata a ONU cu sediul la Geneva, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Lumea tocmai a cunoscut una dintre cele mai fierbinti…

- Noul Nissan Ariya, crossover-ul electric al marcii japoneze, este pe cale sa scrie noi pagini de istorie in lumea automobilelor. Mai exact, un exemplar al acestui model va fi condus intr-o aventura de circa 27.000 de kilometri, care va incepe de la Polul Nord magnetic și se va incheia in Antarctica,…

- Rusia intentioneaza sa puna in functiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat pana la finalul acestei toamne, a anunțat directorul general al agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin. Rachetele Sarmat – cunoscute in terminologia NATO sub denumirea de „Satan 2” – urmeaza…

- Rusia intentioneaza sa puna in functiune aproximativ 50 de noi rachete balistice intercontinentale Sarmat pana la finalul acestei toamne, a declarat directorul general al agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, conform Dpa. Rachetele urmeaza sa fie fabricate in orasul siberian Krasnoyarsk, a declarat…