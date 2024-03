Bancherii centrali dansează pe nervii împrumutaților. Problema inflației nu este încă rezolvată Speranța Bancii Centrale Europene ca salariile din zona euro sa creasca suficient de mult pentru a alimenta expansiunea economica, fara a reaprinde inflația, va fi pusa la incercare de o serie de date care vor determina momentul in care ratele dobanzilor pot fi reduse in siguranța. In timp ce noile proiecții trimestriale vor fi dezvaluite […] The post Bancherii centrali danseaza pe nervii imprumutaților. Problema inflației nu este inca rezolvata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

