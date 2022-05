Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au convenit „in principiu” asupra unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, a declarat luni Ursula von der Leyen. Printre sanctiuni a fost si eliminarea Sberbank, cea mai mare banca a Rusiei, din reteaua SWIFT, precum si o interdictie privind asigurarea navelor rusesti…

- Capacitatea Rusiei de a-si achita datoriile este in centrul atentiei, deoarece tara se confrunta cu perspectiva unui default suveran dupa ce capitalele occidentale au impus sanctiuni ample in urma a ceea ce Moscova numeste o ”operatiune speciala” in Ucraina, care a inceput pe 24 februarie. Sberbank,…

- Noile sanctiuni sunt cel mai recent efort al Statelor Unite de a creste presiunea asupra presedintelui rus Vladimir Putin dupa atacul tarii sale asupra Ucrainei si au venit in momentul in care presedintele Joe Biden s-a intalnit virtual cu liderii G7 si cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru…

- Bruxelles-ul va prezenta in curand un al saselea pachet de sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, care ar include ”o anumita forma” de embargo asupra petrolului. Asta dupa ce Uniunea Europeana (UE) a fost presata sa priveze Moscova de veniturile profitabile rezultate din energie, a declarat…

- Protejati ai KGB, mari iubitori de arta si investitori cheie in foarte multe companii de calibru international. Asa pot fi caracterizati cei mai mari oligarhi rusi supusi sanctiunilor de blocare totala a bunurilor detinute in strainatate. Topul a fost realizat recent de una dintre cele mai mari publicatii…

- Viceprim-ministrul britanic si ministrul justitiei, Dominic Raab, a incercat sa apere pachetul de sanctiuni al Marii Britanii de criticile conform carora a fost mai slab si mai lent decat cel aplicat de Uniunea Europeana, relateaza Huffington Post. Ministrul Raab a spus ca va anunta in curand planurile…

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Occidentul trebuie sa se asigure ca nicio banca ruseasca nu are acces la sistemul internațional de tranzacții SWIFT, a declarat șefa diplomației britanice, Liz Truss, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o joi in Lituania, transmite Reuters. „Am lucrat cu Statele Unite,…

- Uniunea Europeana discuta excluderea a sapte banci rusesti, printre care se numara VTB Bank PJSC si Bank Rossiya, de la sistemul SWIFT, informeaza Bloomberg citand o varianta preliminara a unui document european. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…