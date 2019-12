Stiri pe aceeasi tema

- Unul din 5 romani fumeaza, iar unul din doi barbati consuma excesiv alcool Aproximativ jumatate dintre decesele inregistrate in Romania pot fi atribuite unor „factori de risc comportamentali”. Unul din cinci adulți romani fumeaza zilnic, cu o rata mult mai mare in randul barbaților (32%) decat in randul…

- Viitoarea aderare la spatiul Schengen a Croatiei, Bulgariei si Romaniei ar face ca Uniunea Europeana sa fie mai bine echipata pentru a proteja aceasta zona comuna de libera circulatie, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos,…

- Autoritatile romane ar trebui sa mai lucreze la principiul de acordare a subventiilor agricole, astfel incat sa subventioneze mai mult agricultorii cu ferme de dimensiuni mici, familiale, deoarece in prezent cele mai multe subventii le primesc marii detinatori de terenuri agricole, a declarat miercuri…

- Kristalina Georgieva, confirmata in functia de director general al FMI. Este primul șef al instituției care provine dintr-o țara fosta comunista din estul Europei Economista bulgara Kristalina Georgieva a fost confirmata miercuri in functia de director general al Fondului Monetar International. Ea o…

