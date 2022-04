Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei pentru anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile pe care le facuse in ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si de evolutia variantelor de Covid-19, sunt…

- Noi previziuni economice al Bancii Mondiale arata ca atat economia Ucrainei cat si a altor state emergente din Europa si Asia Centrala vor avea de suferit in 2022, din cauza conflictului militar izbucnit de Rusia, la 24 februarie.

- Dincolo de suferinta umana si fluxul istoric de refugiati, razboiul majoreaza preturile la alimente si energie, alimenteaza inflatia si erodeaza valoarea veniturilor, perturband comertul, lantul de aprovizionare si remitentele in tarile vecine Ucrainei. De asemenea, erodeaza increderea si produce incertitudini…

- Razboiul din Ucraina este „o catastrofa” pentru lume, care va reduce creșterea economica globala, a declarat David Malpass, președintele Bancii Mondiale, pentru BBC. „Razboiul din Ucraina vine intr-un moment nepotrivit pentru lume, deoarece inflația era deja in creștere”, a declarat Malpass. El a subliniat…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 4,3%, fata de un avans 4,5% previzionat in iunie 2021, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat ieri si preluat de Agerpres. Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza o…

