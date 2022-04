Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei pentru anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile pe care le facuse in ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si de evolutia variantelor de Covid-19, sunt…

