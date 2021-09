Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a anunțat ca a oprit finantarea Afganistanului, din cauza ”ingrijorarilor profunde” privind perspectivele femeilor, alaturandu-se altor organizatii internationale care au oprit ajutoarele in urma preluarii puterii de catre talibani, transmite CNBC."Suntem profund ingrijorati…

- “ Suntem profund ingrijorati de situatia din Afganistan si de impactul asupra perspectivelor de dezvoltare ale tarii, in special pentru femei. Am intrerupt platile in operatiunile noastre din Afganistan si monitorizam si evaluam indeaproape situatia in conformitate cu politicile si procedurile noastre…

- Femeile și fetele din Afganistan sunt tot mai înspaimântate dupa ce talibanii le-au spus sa ramâna în case fiindca nu sunt în siguranța în apropierea luptatorilor islamiști, relateaza CNN.Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat…

- Consiliul Județean Ilfov a anunțat ca a renunțat la ințelegerea pe care voia sa o perfecteze cu antrenorul Cosmin Olaroiu, 52 de ani. Instituția intenționa sa cumpere de la antrenor și soția acestuia doua terenuri de 87.000 mp contra sumei de 1.390.400 euro, 16 euro/mp, pentru a construi in localitatea…

- Numeroși activiști pentru drepturile omului, jurnaliști și avocați din intreaga lume, inclusiv Europa, au fost ținte posibile ale supravegherii operate de mai multe guverne printre care cele din Ungaria, Arabia Saudita sau Azerbaidjan, cu ajutorul unui soft vandut de o companie israeliana, arata o investigație…

- BUCUREȘTI, 19 iul – Sputnik. Saptamana incepe cu un scandal monstru, care vizeaza mai multe state, acuzate de folosirea unui soft israelian, spyware-ul Pegasus, pentru a urmari jurnaliști și activiști. Informația este rezultatul unei anchete „jurnalistice” publicata de The Guardian și alte…

- Premierul Florin Citu a avut o intrevedere, luni la Palatul Victoria, cu o delegatie a Bancii Mondiale la care a prezentat reformele asumate de catre Executiv, cum ar fi reforma pensiilor, asigurarea sustenabilitatii fiscale si echitate in sistemul de pensii. Delegatia a fost conduse de Anna…

- Premierul Florin Citu a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala, in care a prezentat, intre altele, reformele asumate de Guvern privind pensiile si salarizarea in sistemul public, informeaza Agerpres.Florin…