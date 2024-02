Stiri pe aceeasi tema

- SUA au preintimpinat Israelul ca organizarea unei ofensive militare in orasul Rafah, din sudul Fisiei Gaza, fara o planificare adecvata, ar fi un dezastru. Casa Alba a spus ca nu va sprijini planurile pentru nicio operatiune majora in Rafah fara a lua in considerare refugiatii. Comentariile vin la citeva…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului rus de Securitate si unul dintre cei mai fideli colaboratori ai lui Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atac ucrainean asupra unor situri de lansare a rachetelor din interiorul Rusiei cu arme furnizate de Statele Unite…

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluție prin care solicita „pauze și coridoarele umanitare urgente și extinse in toata Fașia Gaza pentru un numar suficient de zile pentru a permite accesul umanitar complet, rapid, sigur și nestingherit”, relateaza CNN.Statele…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite va vota probabil marti un proiect de rezolutie care cere o incetare imediata umanitara a focului in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas in Fasia Gaza, au declarat duminica diplomati, potrivit Reuters, informeaza News.ro.Acest pas vine dupa…

- Armata israeliana a intrat acum in Gaza și cu artileria Armata israeliana și mișcarea islamista Hamas erau duminica dimineața angajate in lupte de o rara violența indeosebi in sudul Fașiei Gaza, exact acolo unde sute de mii de palestinieni civili se refugiasera din cauza precedentelor lupte in nordul…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Locuitorii din Gaza traiesc o ”catastrofa umanitara monumentala”, in pofida ”licaririi sperantei” aduse de armistitiul intre Israel si miscarea palestiniana Hamas, a denuntat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a cerut o ”incetare a focului umanitara veritabila”, informeaza France…

- Locuitorii din Gaza traiesc o ”catastrofa umanitara monumentala”, in pofida ”licaririi sperantei” aduse de armistitiul intre Israel si miscarea palestiniana Hamas, a denuntat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a cerut o ”incetare a focului umanitara veritabila”, informeaza France…