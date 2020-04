Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile pentru barilul de petrol au inregistrat cele mai mari scaderi trimestriale din istorie in prima parte a acestui an, in contextul crizei economice și al scaderii consumului, declanșate de noul coronavirus, potrivit CNBC. Prețul futures al petrolului Brent a incheiat ziua de marți la nivelul…

- Pandemia de Coronavirus va provoca recesiune in toate economiile avansate ale lumii, in acest an, potrivit unei analize a bancii de investiții Berenberg, citate de CNBC. ”Cel puțin pentru perioada martie-mai, datele economice vor arata o contracție nemaiintalnita in vremuri de pace. Pentru acest an,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, duminica, cresterea capacitatii de testare moleculara pentru SARS CoV-2 la Institutul ”Cantacuzino”. Unitatea poate prelucra pana la 400 de teste in 24 de ore, prin reorganizarea fluxului activitatilor, in loc de 250 de probe. ”Prin reorganizarea fluxului…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor…

- Economia Romaniei se va contracta cu 6,6% in 2020, dupa un trimestru 2 foarte dur ca urmare a masurilor impotriva epidemiei de coronavirus și a unei creșteri accelerate in a doua parte a anului, potrivit unui raport al bancii ING, citat de Profit. ro. Principalele concluzii ale raportului: In decurs…

- Compania germana Bosch a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19, care poate livra diagnosticul in mai putin de 2,5 ore si care nu are nevoie de laborator, potrivit publicației Finanical TImes, citata de ZF.ro Producatorul german a spus ca testul, dezvoltat in doar sase saptamani, ar putea testa pacientul…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Cea mai tanara victima a coronavirusului in Franța avea 28 de ani și a murit, duminica, la Nisa. Le Figaro scrie ca este vorba despre un tanar care a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii generata de COVID-19. Organismul pacientului a cedat din cauza unei insuficiențe respiratorii care a evoluat…