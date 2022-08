Banca centrală a Turciei ia măsuri legate de disponibilitatea creditelor, cerând băncilor să constituie garanţii mai mari Potrivit institutiei, masurile au rolul sa sustina stabilitatea financiara si sa intareasca mecanismu lde transmitere monetara, dupa ce s-a referit la necesitatea de a corecta decalajul tot mai mare intre dobinda de politica monetara si dobanzile de imprumut, atunci cand a redus dobanda cheie, joi. Banca centrala a inlocuit nivelul rezervelor necesare pentru credite, de 20%, cu unul mai ridicat, cu o garantie mai ridicata, de 30%, sub forma de titluri de trezorerie. Autoritatile turce, inclusiv banca centrala si autoritatea de reglementare bancara BDDK, au luat anterior masuri pentru a limita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

