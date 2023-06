Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a parut miercuri sa faca o schimbare cruciala in ceea ce priveste viitorul politicii monetare a tarii sale afectate de inflatie, afirmand ca va adera la viziunea noului sau ministru de Finante cu privire la ratele dobanzilor din Turcia, ceea ce inseamna o revenire…

- Noul ministru de Finante Mehmet Simsek, care a fost viceprim-ministru si ministru de Finante intre 2009 si 2018, este respectat in mare parte de investitori. Economistii si analistii il vad pe Simsek ca pe cineva care poate schimba cursul in criza costului vietii din Turcia, care a dus la deprecierea…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna a amendat cu 5.000 de lei o firma din judet care comercializa produse alimentare expirate, informeaza Agerpres. CITESTE SI O intoarcere la 'masuri raționale'? Erdogan numește o femeie la conducerea Bancii centrale a Turciei / Cine este Hafize…

- Ministrul britanic al sanatații, Steve Barclay, a declarat duminica ca guvernul nu va negocia cu sindicatul asistentelor medicale in privința salariilor, in contextul in care amenința cu noi greve, potrivit Reuters.Oferta guvernului, care include o plata unica echivalenta cu 2% din salarii in exercițiul…

- Autoritațile din Olanda vor interzice navelor care polueaza sa intre pe apele interioare ale țarii.Interdicția va intra in vigoare anul viitor, in iulie, a anunțat saptamana aceasta ministrul Infrastructurii și Gospodaririi Apelor, Mark Harber, potrivit Reuters. CITESTE SI Teroare intr-un district…

- Dupa incidentul din marea neagra, NATO a ridicat nivelul de alerta al unitatilor de politie aerianaUnitatile de politie aeriana ale NATO au fost plasate intr-o stare de alerta mai ridicata, dupa ce un avion rusesc si un avion polonez de patrula sub egida Frontex au fost aproape de coliziune, vineri,…

- Rusia i-a dat asigurari noii ambasadoare a SUA la Moscova, Lynne Tracy, ca sunt ''inutile'' incercarile de a exercita presiuni asupra Moscovei in cazul jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia pentru acuzatii de spionaj, transmit joi AFP si Reuters, anunța Agerpres.Ministrul de externe…

- Ministrul grec al apararii, Nikos Panagiotopoulos, va vizita marti 4 aprilie regiuni din Turcia afectate de cutremurele din februarie, transmite Reuters vineri. El va fi al doilea ministru elen care face o vizita oficiala in Turcia dupa seismele din februarie, in urma carora si-au pierdut viata zeci…