Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a decedat dupa ce a cazut joi dimineața de la etajul patru al cladirii, din camera dormitorului. Elevul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Era in clasa a IX, avea 15 ani și provenea din județul Maramureș.…

- Fa-ți familia și prietenii sa rada cu aceste bancuri! Cele mai populare glume nu sunt deosebit de lungi, lungi sau prea inteligente. De fapt, cele care ii fac pe oameni sa chicoteasca cel mai mult sunt, de obicei, glumele banale.

- Pacienții de la Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din capitala au scris o petiție pe numele ministrei Sanatații, Ala Nemerenco. Aceștia ii cer sa fie stopata fuzionarea acestei instituții medicale cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba". Pacienții scriu in petiție ca nu sint…

- Fara doar și poate, sambata este ziua perfecta pentru a te relaxa și a te bucura de timpul liber. Din moment ce rasul poate consolida sistemul imunitar, poate imbunatați starea de spirit, poate diminua durerea și poate oferi protecție impotriva efectelor daunatoare ale stresului, ne-am angajat sa iți…

- Mai sunt bune la ceva basmele și miturile? Aceasta-i intrebarea… Viata de toate zilele a omului se poate promova ca magie culturala, spunea Vasile Lovinescu. Zilele acestea am tot citit despre noua ecranizare a basmului Alba ca Zapada și cei șapte pitici. Nu am vazut ecranizarea și nu pot sa o critic.…

- Romania se va confrunta in aceasta iarna cu cele mai mari scumpiri din anii ’90 și pana in prezent. Potrivit specialiștilor, produsele tradiționale vor deveni un lux de aceste sarbatori. E greu sa identifici ceva ce nu se va scumpi in 2023, de sarbatori, spune analistul financiar Adrian Negrescu, potrivit…

- James Bay a lansat single-ul “All My Broken Pieces”. Piesa ocupa un loc special in inima lui James, deoarece a scris melodia impreuna cu Jamie Hartman și Boots Ottestad in urma cu zece ani, in timp ce iși scria albumul nominalizat la premiile GRAMMY®, Chaos And The Calm. Recent, a gasit demo-ul original…