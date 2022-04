Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Pascale sint tot mai aproape, iar in acest context oamenii legii vor lua toate masurile pentru a asigura ordinea publica. De asemena, polițiștii de patrulare vor fi prezenți pe drumurile publice pentru a fluidiza traficul rutier, transmite Știri.md. Astfel, recomandarile Poliției pentru…

- Mai este doar o saptamana pana la Sarbatorile Pascale, iar carnea de miel s-a scumpit considerabil. Marius Budai a facut un anunț pentru toți pensionarii din Romania care au o pensie de 1000 de lei pe luna.

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la deserturile delicioase tradiționale pe care sa le prepare pentru masa de Paște. Daca vrei sa prepari cea mai delicioasa pasca, noi iți prezentam o rețeta simpla și pe placul tuturor. Iata care sunt pașii pe care trebuie…

- Cand se vopsesc ouale de Paște. In ce interval de timp trebuie sa faci asta. Ouale sunt alimentul vedeta al lunii aprilie. In tradiția din popor, oul roșu de Paști simbolizeaza sangele Domnului și ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de a ține raul departe, aducator de sanatate, frumusețe, vigoare…

- Ca in fiecare an, Sarbatorile Pascale vin cu tradiționalul vopsit de oua, insa trebuie sa fiți vigilenți, deoarece vopseaua poate conține pana la 11 E-uri. Acestea pot ajunge in corpul nostru chiar daca sunt doar pe coaja oului, prin transferul pe maini sau prin transferul direct in oua.

- Cand razi, corpul tau elibereaza endorfine care ajuta la imbunatațirea starii de spirit. Acest lucru se intampla și atunci cand faci sport. Gandiți-va un minut la ce se intampla cand radeți bine. Luați-va un moment doar pentru voi și relaxați-va cu aceste bancuri care, cu siguranța, va vor face ziua…

- Cand incepe și cat dureaza VACANȚA de PAȘTE 2022. Structura anului școlar și detalii pentru elevi Elevii vor avea doua saptamani de vacanța, din luna aprilie. Este perioada in care vor fi și Sarbatorile Pascale, catolice și apoi ortodoxe. Vacanța de primavara denumita și Vacanța de Paște, va fi in…

- Destinatia turistica Delta Dunarii este si anul acesta, in topul preferintelor, atragand mii de turisti care aleg sa petreaca vacantele in mijlocul naturii, in una dintre cele mai frumoase Rezervatii a Biosferei. Se apropie minivacanta de Paste si Delta va asteapta cu oferte variate de la case traditionale,…