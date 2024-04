Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii trebuie sa primeasca banii mai devreme in luna mai, spune premierul Marcel Ciolacu. Ministerul Muncii lucreaza la un act normativ pentru ca toate pensiile sa fie livrate inainte de Paște.

- Au aparut informații de ultim moment privind plata pensiilor in luna mai. Guvernanții au hotarat daca pensionarii iși primesc banii inainte de Paște. Sa nu uitam ca urmeaza mai multe zile libere, vine mult așteptata minivacanța de 1 Mai și Paște și inclusiv angajații Poștei Romane vor avea cateva zile…

- ????Sarbatorile Pascale sunt aproape, și pentru ca in acest an cu prilejul zilelor libere se creeaza o minivacanța va anunțam ca, programul zilelor de sarbatoare, pentru Potaissa Spa este urmatorul:

- Noi detalii ies la iveala din cazul care a socat Romania in primavara trecuta, atunci cand o fetita de 12 ani a fost gasita moarta, in lada canapelei dintr-un apartament din Capitala. Concubinul mamei a ucis-o, pentru ca era dependent de jocurile de noroc, spune Tribunalul Bucuresti care, saptamana…

- CFR Calatori va asigura un program de transport special cu ocazia minivacanței de 1 Mai și a Sarbatorilor Pascale. Vor fi puse in circulație trenuri suplimentare directe spre și dinspre Litoral. Pentru a veni in intampinarea celor care doresc sa petreaca minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale pe…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la inceputul lunii mai și, implicit, pana la Sarbatorile Pascale ortodoxe, mulți se gandesc sa profite de zilele libere pe care le vor avea și sa dea o fuga pana pe litoral, sa vada marea. Sau la munte, sa se bucure de aerul curat. Dar nu toata lumea are […] The…

- Mama Geta, a celebrului artist Culița Sterp, este o adevarata femeie de afaceri, in Hațeg. Simpatica femeie, priceputa la socoteli, ne-a vorbit, in interviul pentru Playtech Știri, despre pregatirile pentru Sarbatorile Pascale. Ne-a spus și cu cat vinde, in 2024, kilogramul de carne de miel. Ea explica…

- Desi mai este peste o luna pana la Paste și 1 Mai, deja se face rezervari in ritm accelerat pentru vacanta la mare, iar romanii prefera și anul acesta Bulgaria. "Cei mai interesati sunt turistii romani", a declarat pentru Radio Varna Stanislav Stoianov, vicepresedintele Uniunii Hotelierilor din Nisipurile…