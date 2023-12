Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Anul Nou vine cu ea o mulțime de obiceiuri și tradiții despre care se crede ca aduc noroc și prosperitate in anul care abia incepe. In Banat, obiceiurile stravechi, pastrate de generații, sunt menite sa aduca bunastare.

- De Craciun nu avem prea multe intrebari legate de meniu, insa de Anul Nou lucrurile stau ușor diferit. Mancarea tradiționala de cele mai multe ori iși are locul pe masa din 25 decembrie, iar pentru cina festiva de Revelion am alege altceva.

- In noaptea de Revelion se schimba vechiul cu noul, anul „batran” este inlocuit cu unul nou, „tanar”, iar dorintele pentru bunastare, fericire si sanatate se regasesc in cazul fiecaruia dintre noi. In Romania sunt cateva superstiți din batrani, care trebuie respectate cu sfințenie. Obiceiuri, traditii,…

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Dupa incidentele violente de anul trecut si din cauza tensiunilor comunitare provocate de razboiul din Fasia Gaza, politia din Berlin planuieste o operatiune majora de Revelion, relateaza luni dpa"Este cea mai mare operatiune a politiei de Anul Nou de decenii", a declarat comisarul de politie din…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…