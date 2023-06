Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost…

- Ateliere și instalații, concerte, ateliere de dans, tururi ghidate in expozițiile Art Encounters, sculptura, momente muzicale extraordinare și colaborari orchestrale marca Romanian Chamber Orchestra, un festival de arte performative, lansari de carte, festivaluri de muzica baroca, jazz contemporan prin…

- Seria de evenimente Muzicon Showcase continua cu un concert susținut de Cristina Lupu, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 8 iunie, de la ora 19, la Faber in Timișoara. Cristina Lupu aduce Satellite la Timișoara! Acesta este primul single de pe viitorul album al artistei, Sweet Amnesia, și este…

- Culture Quest – un ansamblu de evenimente prin care se dorește popularizarea științei cu mijloace artistice și metodologii pedagogice alternative care sa contribuie la creșterea interesului pentru cercetarea științifica, imbinata cu arta și tehnologia – organizat de asociația Foc și Para, alaturi de…

- CFR Timișoara a cucerit medaliile de bronz in Liga I de futsal, dupa ce a invins-o, in finala mica, pe Autobergamo Deva cu scorul de 3-2. In finala mare, United Galați o conduce pe FK Odorheiu Secuiesc cu 2-0 la general. Cea de-a treia partida va avea loc la Odorheiu Secuiesc in data de 23 […] Articolul…

- Președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pregatește o vizita in Romania, in perioada 24-26 mai, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Vizita nu se limita la București, Steinmeier urmand sa ajunga și in Sibiu și Timișoara.

- Reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din Romania se reunesc in congres, vineri si sambata, la Timisoara. Printre cei care ar trebui sa țina discursuri vineri sunt premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Inca un șantier important din Timișoara se apropie de finalizare. Dupa mai bine de un an de lucrari, Centrul Cultural și Educațional Kuncz urmeaza sa se deschida in curand. Aici, copiii din zona se vor putea intalni pentru a-și face temele și a participa la diverse ateliere, iar adulții vor accesa servicii…