Stiri pe aceeasi tema

- ACS Banat Girls a castigat azi primul joc de pregatire, disputat la Santana, in judetul Arad, contra liderului din liga secunda maghiara, reprezentanta clubului de mare traditie din Budapesta – Ujpest. A fost 4-3 pentru timisence, la care a debutat si primul transfer din 2024, portarita cu origini elvetiene…

- Clubul Dinamo a primit o sancțiune dura din partea Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul Federației Romane de Fotbal (FRF). In ședința de miercuri, FRF a decis sa impuna echipei Dinamo interdicția de a efectua transferuri pentru urmatoarele doua perioade de mercato. ”Incetare raporturi…

- Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monica Gabor locuiește in America alaturi de mama ei, de aproape 5 ani. Adolescenta pare ca s-a adaptat foarte repede la viața de peste Ocean și chiar s-a angajat pentru a-și caștiga proprii bani.

- Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo, a analizat situația „cainilor” și explica ce lipsește la echipa alb-roșie. Aflata pe locul 15, loc retrogradabil, formați lui Zeljko Kopic a adus un singur jucator pana acum, pe fundașul Darko Velkovski, 28 de ani. Insa Ioan Andone le transmite dinamoviștilor ca…

- Cei mai buni marcatori din toamna au șanse mari sa prinda un transfer afara in perioada de mercato din iarna, spune regula ultimului deceniu din Liga 1. Mai sunt doua etape pana cand Superliga va intra in pauza de iarna. In ianuarie va incepe campania de mercato in Romania, in care a devenit o obișnuința…

- Afaceristul de origine romana Adrian Ghila a achiziționat casa in care a locuit faimosul Will Smith in Los Angeles, pana sa-și permita actuala vila in care locuiește acum, in San Fernando Valley, California. Proprietate de 42 de milioane de dolari! Nascut in carierul bucureștean Drumul Taberei, Ghila…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea a vorbi despre primarii liberali care pleaca la PSD. In opinia lui, acestia nu sunt o pierdere pentru PNL . Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a declarat marți seara, la „Jurnalul de Seara” de la Digi24 , ca plecarea unor primari de la PNL la PSD nu este o pierdere…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au inregistrat succese pe terenuri straine in runda a 10-a a sezonului regular al SuperLigii Feminine. Timisorencele s-au impus, conform calculelor, cu un categoric 5-1 pe terenul celor de la CSM Alexandria, in timp ce timisencele care evolueaza acasa la Tomnatic…