- Asia se dezvolta puternic și vedem o oportunitate uriașa pentru Ungaria in acest nou sistem economic mondial, a subliniat premierul Viktor Orban, dupa ce reprezentanții celor doua țari au semnat, joi, in fosta manastire carmelita din Budapesta, mai multe acorduri in cadrul unei intalniri cu premierul…

- Compania chineza BYD a anunțat contruirea unei uzine ce va produce mașini electrice la Szeged, Ungaria. Va fi cea mai mare uzina a unui producator chinez in Europa. Compania chineza BYD a anunțat ca va construi o uzina de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și la 100 de km…

- Compania chineza BYD și statul ungar sunt aproape de momentul la care vor anunța o investiție mare pentru construcția unei uzine de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și 100 de km de Arad. Investiția va fi de ordinul miliardelor de euro și va fi cea mai mare uzina a unui…

- Politehnica Iasi a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de englezul Shayon Harrison (78), care a deviat in plasa centrarea lui Alin Roman.

- Selecționerul Edward Iordanescu și-a felicitat elevii dupa ce Romania a invins Elveția, scor 1-0, și s-a calificat de pe prima poziție la Euro 2024. La finalul meciului, Edward Iordanescu a transmis un mesaj pentru „tricolori”, dar și pentru suporterii Romaniei. ...

- Romania a caștigat cu scorul de 2-1 meciul cu Israel, din grupa I a preliminariilor Euro 2024, și a obținut calificarea mult dorita. Ultimul meci din grupa va fi marti, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, cu Elvetia, dar nu va mai conta la calificare.Elvetia este a doua echipa calificata din Grupa…

- Romania a invins Israelul, 2-1 (1-1), sambata, 18 noiembrie, in penultima etapa a grupei I a preliminariilor Euro 2024 din Germania. Tricolorii au jucat perfect la Felcsut, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei, și s-au calificat la turneul final. Marți, in ultima partida, jucatorii lui Edward…

- Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a caștigat definitiv procesul impotriva Guvernului Romaniei, prin decizie a Inaltei Curți de Casație și Justiție. Ludovic Orban a acționat in instanța Guvernul pentru refuzul de a organiza alegeri anticipate in peste 50 de localitați in care mandatul de primar…