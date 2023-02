Balonul spion al Chinei a fost doborat cu o racheta lansata de un avion F-22, a anuntat Pentagonul, actiunea fiind comandata de catre presedintele Joe Biden, scrie CNN. Un inalt oficial militar a precizat ca balonul a fost doborat la ora locala 14:39 de o racheta aer-aer trasa lansata de un avion F-22 Raptor. Balonul, […] The post Balonul de spionaj chinezesc, doborat de armata americana cu o racheta. Biden a dat ordinul / Beijing: „Washingtonul a incalcat grav practica internaționala” - VIDEO first appeared on Ziarul National .