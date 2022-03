Olga Smirnova, prima balerina a celebrului teatru Bolșoi din Moscova, nu mai colaboreaza cu instituția culturala. Dansatoarea se va alatura companiei Dutch National Ballet din Amsterdam. Vedeta baletului a renunțat sa lucreze alaturi de trupa Teatrului Bolșoi și a condamnat acțiunile Rusiei in Ucraina. Tanara avand origini ucrainene. „Trebuie sa fiu sincera si sa spun ca sunt impotriva razboiului din tot sufletul meu (…) Nu am crezut niciodata ca ar putea sa-mi fie rusine de Rusia (…), dar astazi simt ca exista un ‘inainte’ si un ‘dupa. (…). Desi poate ca nu ne aflam in epicentrul conflictului…