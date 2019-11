Bâlbe nepermise în tragedia de la Timișoara. ISU evacuează a doua oară un bloc considerat sigur Un bloc din Timișoara a fost evacuat miercuri-noapte pentru a doua oara, la cateva ore dupa ce autoritațile le-au permis oamenilor sa revina in locuințele lor. Blocul fusese evacuat marți, dupa ce autoritațile au aflat ca firma de deratizare a carui patron a fost arestat preventiv folosise aceleași substanțe toxice care, aparent, au condus la The post Balbe nepermise in tragedia de la Timișoara. ISU evacueaza a doua oara un bloc considerat sigur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Dupa ce medicii legiști au prelevat probe in scopul stabilirii cauzele decesului celor doi copii și a tinerei din blocul groazei, Mirtopolia Banatului a decis sa preia trupurile victimelor pentru a fi inmormantate creștinește. Bebelusul de 9 zile va fi inmormantat de familie, iar copilul de 3 ani si…

- „Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa și vom continua prin eliminare. Ne-am gandit ca s-ar putea intampla așa, in aceasta etapa preliminara. Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obține efectiv…

- Autoritațile de la Timișoara s-au intrecut in balbe la conferința de presa organizata dupa tragedia de pe strada Miorița, unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit intoxicați in urma unei dezinsecții. ”Ne pare rau, nu s-a putut mai repede”, au declarat oficialii ISU. 1. Autoritațile nu știu de…

- Apar noi detalii despre firma care a efectuat deratizarea in cele doua imobile din Timișoara evacuate luni dupa ce trei persoane, un bebeluș de 9 saptamani, un copil de trei ani și mama acestora au murit. Este vorba despre Bistim Dera din Timisoara, o firma de apartament, infiintata in iulie 2015, cu…

- Patronul firmei de deratizare din Timișoara, reținut in urma decesului a 3 persoane, dintre care 2 copii, distribuie postarile lui Malin Bot, scrie Grupul de Investigații Politice. Potrivit GIP, Sorin Buța, patronul firmei de deratizare, este un fan al jurnalistului Malin Bot, un activist cu o puternica…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarea si dezinsectia in doua blocuri de locuinte din Timisoara a fost retinut, marti dimineata, de procurori sub acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala. Audierile la sediul Politiei Timis au durat toata noaptea in acest caz, potrivit Press Alert. Intre…

