Băiețel în stare gravă la spital după ce a căzut într-un bazin cu apă Incident teribil in aceasta dupa-amiaza, in localitatea timișeana Jena. Un baiețel in varsta de nici doi ani s-a inecat dupa ce a cazut intr-un bazin aflat in curtea unei case. Copilul a fost readus la viața de medici și transportat la spital. „Azi, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 6 Gavojdia au fost sesizați prin […] Articolul Baiețel in stare grava la spital dupa ce a cazut intr-un bazin cu apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

