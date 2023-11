Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul, de 16 ani, din Targu Jiu, disparut pe 21 noiembrie de acasa, a fost gasit mort in urma cu puțin timp. Trupul adolescentului a fost descoperit in raul Jiu, in zona insulei de langa Parcul Central din municipiu. Au intervenit salvamontiștii gorjeni cu drona subacvatica pe care o in dotare.…

- Polițiștii din Sibiu cauta un baiat in varsta de 12 ani care a disparut de acasa de marți.Poliția Sibiu a transmis, miercuri, ca este cautat un copil in varsta de 12 ani, care a plecat de acasa marți fara a mai reveni, potrivit mediafax. Miercuri, in jurul orei 18.00, polițiștii sibieni au…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Un baiețel grav bolnav, din județul Gorj, care a disparut luni de acasa, a fost gasit de polițiști intr-o padure. Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci au fost sesizați luni, in jurul orei 15.30, ca Robert Nicolae Draghici, de 7 ani, din localitatea Bengești-Ciocadia, a plecat in mod…

- Un copil de sapte ani din localitatea Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, a disparut, luni de acasa, in zona de deal din preajma locuintei. Copilul, suferind de sindrom Down, a fost cautat de politisti, pompieri, jandarmi, salvamontisti si localnici, inclusiv cu ciini de urma si drone. Minorul a fost…

- Luni, 11 septembrie, la ora 21.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 de o femeie din Rozavlea cu privire la faptul ca fiul ei minor, GODJA DANUȚ, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in aceeași zi și pana in prezent nu a revenit. Minorul s-ar […] Source

- Politistii Serviciul de Investigatii Criminale Ilfov cauta 2 minori, respectiv o minora, in varsta de 14 ani, care a plecat cu un minor, in varsta de un an si 11 luni, de la domiciliu din oras Chitila, judetul Ilfov, si nu s a mai intors.Potrivit IPJ Ilfov, sesizarea a fost formulata in mod direct,…

- Mesaj RO Alert al Poliției! O copila de 14 ani din Ilfov a disparut de acasa impreuna cu nepotul eiPolițiștii din Ilfov sunt in alerta dupa ce e fata de 14 ani din Chitila a plecat de acasa cu nepotul ei de un an și 10 luni și nu a mai revenit acasa. Oamenii legii au dat și un mesaj RO Alert.…