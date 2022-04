Băiatul care a suferit arsuri în timpul unei ore de educaţie tehnologică va fi externat Adolescentul din Botosani care a suferit arsuri pe aproximativ 20- din corp prin incendiere in timp ce se afla la scoala va fi externat. Baiatul in varsta de 17 ani se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi de la inceputul lunii aprilie, unde medicii au constatat ca avea arsuri pe fata, torace, la nivel cervical si pe maini. Acesta urma sa fie externat ieri, dupa aproape doua saptamani de spitalizare si tratament. „A fost programata externarea pentru azi (n.red. - marti), parintii au fost informati telefonic de luni, insa nu s-au prezentat inca. Starea generala este una buna,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

