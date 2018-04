Băiat în stare gravă după ce a băut din greşeală formol din maşina mortuară Majoritatea au avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate pe fondul unor infectii respiratorii, dar si digestive, specifice acestei perioade. Tot in aceste zile, patru copii au ajuns la spital cu diferite forme de intoxicatii. Doi adolescenti de 16 si 17 ani dintr-un sat din judet au necesitat ingrijiri de specialitate dupa ce au consumat prea mult alcool in zilele de sarbatoare, suferind o intoxicatie cu alcool etilic. In cazul copiilor, avand &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

