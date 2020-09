Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini surprinse la locul accidentului din Ploiești, in care manelistul Tavy Puștiu și-a pierdut viața, iar soția lui a ajuns in stare foarte grava la spital. Mașina in care cei doi se aflau a fost izbita in plin de un tren.

- Uriașa explozie care a devastat saptamana trecuti capitala Libanului a ingenuncheat sistemul medical. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, mai mult de jumatate din clinicile din oraș sunt nefuncționale.

- Scene cu adevarat brutale s-au petrecut luni in Rusia, in timpul unui meci amical de amatori. Personajul negativ a fost Roman Shirokov, fost jucator important din naționala Rusiei, care a facut KO un arbitru. Nemulțumit ca n-a primit un penalty, Shirokov a mers vijelios sa-i ceara socoteala „centralului”.…

- Intr-un filmulet ajuns viral se poate observa o jurnalista BBC care era in timpul unui interviu LIVE din propria casa, iar cand explozia a avut loc aceasta a fost aruncata pur si simplu de pe scaun. Camera de filmat a cazut pe podea, in timp ce tipetele jurnalistei Maryam Toumi se aud pe fundal. Jurnalista…

- Un taximetrist din Capitala a fost internat in stare grava dupa ce, sambata, 1 august, in jurul orei 8.00, a fost batut de doi tineri pe bulevardul Mihai Bravu. Șoferul e internat la spital, iar Poliția inca ii cauta pe agresorii sai.

- Accident cumplit, seara trecuta, intr-o parcare din Alexandria. O mama si copilul sau aflat intr-o tricicleta au fost spulberati in plin de un autoturism. La volan era un pusti de numai 15 ani, iar in dreapta, un prieten. Adolescentul furase masina de la tatal sau si plecase in plimbare.

- Barbatul acuzat ca a incendiat o tanara din județul Mehedinți a fost dus de anchetatori in comuna in care s-a intamplat tragedia. Acesta și-a recunoscut fapta și le-a dat oamenilor legii mai multe detalii.

- Un tanar in varsta de 20 de ani a atacat un politist cu un cutit, apoi a incercat sa traga cu o arma asupra altor doi agenti din New York, in timpul protestelor ce au fost generate de moartea unui barbat de culoare, George Floyd, in urma unei arestari brutale. Acesta ar fi fost un atentat terorist.