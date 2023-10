Băiat de 18 ani luat la autostop, violat de șofer. Judecătorii nu îl consideră periculos pe făptaș Un adolescent in varsta de 18 ani a trecut prin momente groaznice. Acesta a fost luat la autostop de un șofer, care, la un moment dat, a oprit mașina langa un rau și l-a violat. Tanarul, din comuna Vladimir (Gorj), a sesizat Poliția la data de 3 octombrie 2023 in legatura cu cele intamplate. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca a fost atins in zonele intime de catre șofer, care a oprit apoi mașina in apropierea unui rau și l-a violat. „Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați de un tanar de 18 ani, din comuna Vladimir, despre faptul ca la aceeași data, in jurul orei 15:00,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

