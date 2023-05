Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Independenței din Baia Mare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, o satmareanca in varsta de 43 de ani, a condus un motociclu inspre bulevardul Decebal, și…

- Duminica, 28 mai, polițiștii Biroului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Independenței din Baia Mare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o satmareanca in varsta de 43 de ani a condus un motociclu inspre bulevardul Decebal și, ajunsa…

- Joi, 18 mai, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Șugau din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 79 de ani din municipiu, in timp ce conducea o bicicleta spre centrul localitații…

- Scandal pe bulevardul Decebal din Baia Mare. Un barbat a fost taiat in zona membrului superior stang cu o sticla sparta Aseara, 16 mai a.c., la ora 22.44, polițiștii de ordine publica baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre un eveniment produs pe bulevardul Decebal. Deplasați la fața locului,…

- Miercuri, 10 mai, in sectorul Botanica al Capitalei s-a produs un accident, cu implicarea unei motociclete. O persoana a fost transportat la spital, scrie Newsmaker.MD și Echipa.md . Polițiștii au fost sesizați despre accident in noaptea de miercuri in jurul orei 22:15. Oamenii legii au fost informați…

- Marți seara, 25 aprilie, la ora 22.08, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Garii din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar de 18 ani din Salaj a traversat partea…

- Un șofer care nu a acordat prioritate a lovit o mașina, proiectand-o in alt autoturism, care circula pe sens opus, pe bulevardul Decebal, din municipiul Craiova. Accidentul a avut loc luni, la ora 17.40. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca un barbat, de 38 de ani, din comuna Goiești,…

- Duminica, 5 martie 2023, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe DN 74, pe raza localitații Șard, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 24 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea o…