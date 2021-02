Bagdad - Atacat cu rachete asupra ambasadei SUA Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane, in timp ce altele s-au prabusit in zonele rezidentiale din jurul acestui cartier cu masuri de securitate sporite si unde se afla, de asemenea, institutii de stat si alte reprezentante diplomatice, au indicat sursele citate.

