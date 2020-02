Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Brad Pitt a castigat premiul BAFTA la categoria cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula "Once Upon a Time... in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television…

- Laura Dern a castigat premiul BAFTA la categoria cea mai buna actrita in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula ''Marriage Story'', in regia lui Noah Baumbach, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television…

- Brad Pitt, Margot Robbie si Saoirse Ronan se numara printre nominalizatii care vor participa la gala de decernare a premiilor BAFTA, desfasurata duminica seara la Londra, informeaza Press Association. Acestora li se vor alatura Charlize Theron, Al Pacino, Adam Driver, Joaquin Phoenix si Scarlett Johansson…

- Al Pacino si Laura Dern se numara intre actorii nominalizati pentru roluri secundare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar potrvit news.roLa categoria „cel mai bun actor in rol secundar” au fost nominalizati: Tom Hanks („A Beautiful Day in the Nighborhood”), Al Pacino („The Irishman”),…

- Nominalizarile pentru cea de-a 92-a ediție a Premiilor Oscar au fost anunțate. Iata lista completa a filmelor care intra in cursa pentru cele mai ravnite trofee din cinematografie, care vor fi decernate pe 9 februarie, in Los Angeles. Pentru al doilea an consecutiv, gala nu va avea prezentator.Cel mai…

