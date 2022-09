Bădulescu: „Asta trebuie să înţeleagă guvernanţii noştri” Turismul romanesc are nevoie de un buget anual de promovare situat intre 10 si 20 de milioane de euro, o suma care se va recupera insutit sau inmiit, in cativa ani, sustine Traian Badulescu, purtatorul de cuvant al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). „Principala prioritate a turismului romanesc trebuie sa fie promovarea. Multi spun ca inca nu suntem pregatiti, dar nu este adevarat. Nu exista nicio tara, nicio destinatie pregatita suta la suta. Daca nu incepi nu ai cum sa creezi un rodaj, pana la urma. A fost o mare greseala in pandemie ca nu s-a facut deloc promovare,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

