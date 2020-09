Badea Gheorge la spovedit Intr-o zi, badea Gheorge se duce mohorat la preot sa se spovedeasca. Parinte am pacatuit, am fost cu alta femeie. Preotul: Bine Gheorge, drept pedeapsa, pentru mantuire, este sa tii un pai in gura timp de o saptamana.Dupa vreo doua zile, Maria, vazandul pe Gheorghe ca nu lasa paiul din gura, il intreaba:Maria: Ba ce tot porti paiul ala in gura cat e ziua de lunga de parca ai fi o vaca? Gheorge: Am pacatuit, am fost cu alta femeie si asta imi e pedeapsa.Maria: Ehe, daca m-as lua dupa preot ar trebui sa iau toata capita de paie in gura… Articolul Badea Gheorge la spovedit apare prima data in Bewoman.ro… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

