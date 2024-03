Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul morții bebelușului a venit joi dimineața. Starea micuțului era grava inca de miercuri, cand a fost transportat de urgența la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfantul Spiridon din Iași, unde se afla internat. „Copilul in varsta de 4 luni a suferit o politrauma prin cadere de la inalțime. Starea lui…

- Anunțul morții bebelușului a venit joi dimineața. Starea micuțului era grava inca de miercuri, cand a fost transportat de urgența la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfantul Spiridon din Iași, unde se afla internat. „Copilul in varsta de 4 luni a suferit o politrauma prin cadere de la inalțime. Starea lui…

- Anunțul morții bebelușului a venit joi dimineața. Starea micuțului era grava inca de miercuri, cand a fost transportat de urgența la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfantul Spiridon din Iași. „Copilul in varsta de 4 luni a suferit o politrauma prin cadere de la inalțime. Starea lui generala este extrem…

- Gest extrem din disperare! O femeie și-a aruncat bebelușul de la etaj și apoi a sarit și ea ca sa scape de incendiul din casaO femeie din Iasi si-a invelit copilul intr-o plapuma si l-a aruncat pe geam, apoi a sarit si ea, dupa ce un incendiu a izbucnit in casa. Tanara a ramas blocata in dormitorul…

- O crima oribila a avut loc, noaptea trecuta. O femeie a murit dupa ce ar fi fost aruncata de la balcon de soțul ei. Victima a cazut de la etajul 3, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Vecinii spun ca au auzit mai multe țipete in apartamentul in care s-a produs tragedia. ”La data de…

- O crima oribila a avut loc, noaptea trecuta, in Municipiul Zalau. O femeie a murit dupa ce ar fi fost aruncata de la balcon de soțul ei. Victima a cazut de la etajul 3, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Vecinii spun ca au auzit mai multe țipete in apartamentul in care s-a produs tragedia.…

- Tragedia s-a intamplat in Salaj, totul a izbucnind dupa o cearta monstru. Victima a cazut de la etajul 3 al blocului, iar impactul cu solul a fost fatal.La sosirea polițiștilor, barbatul inca se afla la locul nenorocirii. Vecinii sunt ingroziți de cele intamplate și spun ca au auzit mai multe țipete…

- Accident grav in Iași. O femeie a fost lovita de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze strada neregulamentar. Victima a fost gasita pe strada, cu rani grave, de un pompier și soția lui, medic de profesie. Cei doi au incercat sa o resusciteze, dar fara succes.