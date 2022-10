Bădălău, flituit de liderii PSD Alegerile din organizațiile județene ale PSD au agitat foarte mult apele intr-un fief roșu din sudul țarii. Conferința de alegeri a organizației PSD Giurgiu va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022, dar deja scandalurile se țin lanț din cauza unui baron roșu care vrea sa revina dar nimeni nu-l mai dorește. Este vorba de Niculae Badalau ajuns in 2019, ca urmare a trocului politic, pe funcția de vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei. Numai ca, Badalau vrea cu orice preț sa preia, direct sau indirect, controlul organizației județene de la finul sau deputatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

